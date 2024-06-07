230 metre yükseklikteki kuleye tırmanan genç yürekleri ağza getirdi: Korkunç anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:50
İstanbul Büyükçekmece’de bulunan 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesine tırmanan genç yürekleri ağza getirdi. Genç adam o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı.
TAM 230 METREYE TIRMANDI
230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı