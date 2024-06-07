230 metre yükseklikteki kuleye tırmanan genç yürekleri ağza getirdi: Korkunç anlar kamerada

07 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:50

Bu kadarı da pes! Alkollü adam sağlık ocağının balkonunda uyuya kaldı

Bu kadarı da pes! Alkollü adam sağlık ocağının balkonunda uyuya kaldı

Milyonlarca öğrenci TYT'de ter dökecek! Milliler için Zagreb'de de sınav yapılacak

Milyonlarca öğrenci TYT'de ter dökecek! Milliler için Zagreb'de de sınav yapılacak

Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı.

TAM 230 METREYE TIRMANDI

230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.