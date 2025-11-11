Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

25 ilde siber suçlulara operasyon! 72 milyonluk varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 403 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait yaklaşık 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

11.11.2025
Bakan Yerlikaya 25 il merkezli düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 403 şüphelinin yakalandığını bildirdi. kapsamında yakalanan 179 kişi tutuklanırken, 97’si hakkında hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.

72 MİLYONLUK MAL VARLIĞI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek , ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Yaklaşık 72 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

25 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;
179 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.
97’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;
Sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden ”yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.

#Gündem
