25 ilde siber suçlulara operasyon! 72 milyonluk varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya 25 il merkezli düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 403 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyon kapsamında yakalanan 179 kişi tutuklanırken, 97’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.



Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

25 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;

179 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.

97’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden ”yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.

