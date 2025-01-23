25 yaşındaki eşini "yemek yapmıyor" diye komalık etti

23 Ocak 2025 16:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:22

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yunus K. isimli saldırgan, 25 yaşındaki eşini yemek yapamadığı için öldüresiye dövdü. Beyin kanaması geçiren kadının tedavisi yoğun bakımda devam ederken saldırgan eş de tutuklandı.

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Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. Yunus K. isimli şahıs sağlık ekiplerini arayarak eşinin ağzından köpükler geldiğini ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ummuhan K., Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, durumunun ciddi olması nedeniyle buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 25 yaşındaki kadının yapılan kontrolünde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek ameliyata alındı, ardından da yoğun bakımda tedaviye alındı.

YEMEK YAPAMADIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus K.'nin savcılık ifadesinde, eşinin yemek yapmaması nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra eşinin koyunlara bakmak için evden çıktığını ancak geri gelmeyince merak edip kontrol ettiğinde baygın olarak bulduğunu ve ağzından köpük geldiğini görünce 112 sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi. Eşini dövdüğü iddia edilen Yunus K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.