25 yaşındaki gencin kahreden ölümü! Metrelerce sürüklendi

13 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:39

Kahreden kaza haberi Bursa'nın Orhangazi ilçesinden geldi.

Sabah saat 07.45 sıralarında meydana gelen feci kaza motosikleti ile Orhangazi'den Göl İstikametine doğru gitmekte olan Oğuzhan Soylu idaresindeki motosiklet, bir işyerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU

Kazada motosiklet yol kenarına savrulurken motosiklet sürücüsü Oğuzhan Soylu metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi.

İlk müdahalesi burada yapılan ağır yaralı haldeki genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLESİ VE YAKINLARI YIKILDI

25 yaşındaki Oğuzhan Soylu'nun feci kaza sonrası ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.