Acemi sürücü dükkana daldı, facia kıl payı atlatıldı

13 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:20

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada; ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu cadde üzerindeki bir dükkana daldı.

Otomobilin hızla dükkana daldığı sırada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HERKESTE EHLİYET VAR AMA ARABAYI EHLİYET KULLANMIYOR"

Kazaya isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem ise "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor" ifadelerini kullandı.