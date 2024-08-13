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Acemi sürücü dükkana daldı, facia kıl payı atlatıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:20

Bursa'da acemi sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir dükkana daldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken o bölgede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada; ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu cadde üzerindeki bir dükkana daldı.

Otomobilin hızla dükkana daldığı sırada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Acemi sürücü dükkana daldı, facia kıl payı atlatıldı - 1. Resim

"HERKESTE EHLİYET VAR AMA ARABAYI EHLİYET KULLANMIYOR"

Kazaya isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem ise "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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