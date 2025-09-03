Menü Kapat
 Özge Sönmez

29 ilde büyük operasyon! Vatandaşları böyle kandırmışlar: Tam 28 milyon TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 ayda düzenlenen dolandırıcılık operasyonları kapsamında 89 şüphelinin yakalandığını ve 64’ünün tutuklandığını açıkladı.

IHA
03.09.2025
03.09.2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son 1 ayda şebekelerine yönelik Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin vatandaşları bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 yakalandı. Şüphelilerden 64’ü tutuklanırken 9’u hakkında ise kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

