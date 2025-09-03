7 ilde DEAŞ operasyonu! Eylem arayışındaki şüpheliler yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Toplam 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında eylem hazırlığı yapan teröristlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

KANLI EYLEM ARAYIŞINDAYDILAR!

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALIKESİR'DE DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda geçmiş dönemde Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgileri bulunan bir şahıs, il merkezindeki evine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ ŞÜPHELİSİ SINIR DIŞI

Kırıkkale'de ise İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu N.A.A.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.