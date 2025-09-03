Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

7 ilde DEAŞ operasyonu! Eylem arayışındaki şüpheliler yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Afyonkarahisar merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Eylem hazırlığında oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Balıkesir ve Kırıkkale'de de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 02:22
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 02:22

örgütü DEAŞ'ın 'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Toplam 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında eylem hazırlığı yapan teröristlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

7 ilde DEAŞ operasyonu! Eylem arayışındaki şüpheliler yakalandı

KANLI EYLEM ARAYIŞINDAYDILAR!

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde 'a yönelik düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

7 ilde DEAŞ operasyonu! Eylem arayışındaki şüpheliler yakalandı

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 ilde DEAŞ operasyonu! Eylem arayışındaki şüpheliler yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

BALIKESİR'DE DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda geçmiş dönemde Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgileri bulunan bir şahıs, il merkezindeki evine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ilde DEAŞ operasyonu! Eylem arayışındaki şüpheliler yakalandı

DEAŞ ŞÜPHELİSİ SINIR DIŞI

Kırıkkale'de ise İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu N.A.A.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

7 ilde DEAŞ operasyonu! Eylem arayışındaki şüpheliler yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu
ETİKETLER
#Türkiye
#deaş
#operasyon
#tutuklama
#terör
#gözaltı
#terör operasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.