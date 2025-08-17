Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

Irak'ın Musul şehri yakınlarında, terör örgütü DEAŞ’ın 2014-2017 yılları arasında katlettiği binlerce kişinin cansız bedenlerini gömdüğü toplu mezar açıldı. Hasfa Obruğu’ndan ceset çıkarma çalışmaları başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
15:18
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
15:18

Irak’ta örgütü ’ın 2014 - 2017 yılları arasında infaz ettiği binlerce kişiyi gömdüğü Hasfa Obruğu’ndan ceset çıkarma çalışmaları yıllar sonra başladı. Valisi Abdulkadir el-Dahil ve Musul İstinaf Mahkemesi Başkanı Rait el-Muslih’in katılımıyla başlatılan ilk kazı çalışmalarında, gözleri bağlı kurbanların kalıntılarına ulaşıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

EN AZ 20 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ

Vali el-Dehil, düzenlenen basın toplantısında, Hasfa’yı "Musul’un kanayan yarası" olarak nitelendirerek terör örgütünün farklı din ve etnik gruplardan oluşan en az 20 bin kişiyi infaz ettiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

El-Dehil konuşmasında, sadece bir günde 2 bin kişinin örgüt tarafından katledildiğini, bunların arasında 600 kişinin Vadi Hacer bölgesinden olduğunu açıkladı. Vali ayrıca, yerel yönetim, Irak Adli Tıp Kurumu, Irak Şehitler Vakfı ve Toplu Mezarlar Dairesi iş birliğiyle yürütülen ilk aşama sonrası, Musul Üniversitesi’nin biyolojik inceleme için gerekli çalışmaları üstleneceği belirterek, kurbanların anısına bir bölgede anıt inşa edilmesi planlandığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

HASFA'DA EN AZ 3 BİN KURBAN VAR

Musul’un 20 kilometre güneyinde yer alan ve dünyanın en büyük toplu mezarlarından biri kabul edilen Hasfa Obruğu’nda, resmi tahminlere göre burada en az 3 bin kurban bulunduğu, ancak gerçek sayının 2 ya da 3 kat daha fazla olabileceği düşünülüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

ÇALIŞMALAR 1 YIL SÜRECEK

Geçtiğimiz Mart ayında da Hasfa’ya ilişkin açıklama gerçekleştiren Vali el-Dahil, Musul Temyiz Mahkemesi ile koordineli olarak hareket ettiklerini ve öldürülenlerin ailelerine adalet sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

Vali el-Dahil, "Bu kadar uzun süre beklemek makul değil. Ölenlerin ailelerine sevdiklerinin akıbetini öğrenme hakkını vermeliyiz" şeklinde konuşmuştu. Hasfa Obruğu yanı sıra Telafer ve Sincar'daki diğer toplu mezarların da açılacağını ve çalışmaların yaklaşık bir yıl süreceğini kaydeden el-Dahil, "Bu çalışma, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen binlerce kişinin akıbetini öğrenmek için atılan önemli bir adımdır" demişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı

DEAŞ'IN ÖLÜM ÇUKURU

Musul'un yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Hasfa Obruğu, 2014 Haziran ile 2017 Temmuz arasında Musul'u kontrol eden DEAŞ tarafından binlerce kişinin cesedini yok etmek için kullanıldı. Iraklı bazı kaynaklar, öldürülenlerin bir kısmının obruğun yanında infaz edilerek çukurun içine düştüğünü, bazılarının ise canlı olarak çukura atıldığını belirtiyor. Ayrıca yeraltı sularının obruktaki çok sayıda cesedi sürüklemiş olabileceği tahmin ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ölüm çukuru' açıldı, ceset çıkarma çalışmaları başladı


DEAŞ'ın kentten çıkarılmasının ardından Iraklı ekipler aylarca obruğa ulaşmaya çalışmış ancak arazi çevresine döşenen mayınlar nedeniyle bölgeye girememişlerdi.

