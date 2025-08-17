Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Tren raydan çıktı! Pakistan'daki kazada ölü ve çok sayıda yaralı var

Pakistan’da Awam Express’e ait Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

IHA
17.08.2025
17.08.2025
Pakistan’ın bir meydana geldi. Awam Express’e ait Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren yolcu treninin 4 vagonu, Lodhran şehri yakınlarında raylardan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk, 4’ü kadın 24 kişi yaralandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, ilk incelemelere göre hayatını kaybeden kişinin, Bahawalpur şehrindeki Bahawal Victoria Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan biri olduğunu açıkladı. Komiser Yardımcısı, kaza yerinde 17 kişiye ilk yardım uygulandığını ve taburcu edildiklerini aktırırken, 3 yolcunun da Bölge Merkez Hastanesi’nde tedavi altında olduklarını ancak tehlikeyi atlattıklarını belirtti.

Tren raydan çıktı! Pakistan'daki kazada ölü ve çok sayıda yaralı var

Nazir, kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde kazaya müdahale ettiğini ve devrilen vagonlarda mahsur kalan yolcuları çıkartarak görevlerini tamamladıklarını aktarırken, kazanın nedenine ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Tren raydan çıktı! Pakistan'daki kazada ölü ve çok sayıda yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Demiryolları Bakanı Khawaja Muhammed Hanif Abbasi ise açıklamasında, 1 yolcunun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatılmasını emretti. Abbasi, soruşturma raporunun yedi gün içinde sunulması ve tüm yolculara tam tıbbi tedavi sağlanmasına yönelik talimat verdi.

Tren raydan çıktı! Pakistan'daki kazada ölü ve çok sayıda yaralı var

ESKİ TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SORUNLARI

Pakistan'da 7 bin 700 kilometreden fazla alan yayılmış olan demiryolu taşımacılığı, büyük şehirleri birbirine bağlasa da, yatırım eksikliği ve kötü yönetim nedeniyle onlarca yıldır eski teknoloji, sık sık yaşanan gecikmeler ve güvenlik sorunları ile mücadele etmeye devam ediyor. Birbirini izleyen hükümetler son yıllarda verdikleri sektörü canlandırma sözü kapsamında, rayların yenilenmesi, yeni lokomotiflerin satın alınması ve dijital bilet sistemlerinin genişletilmesi gibi girişimlerde bulundu.

Tren raydan çıktı! Pakistan'daki kazada ölü ve çok sayıda yaralı var
#pakistan
#pencap
#ölüm
#yaralanma
#tren kazası
#Lodhran
#Awam Express
#Dünya
