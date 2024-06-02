3 ay sonra yeniden seçim heyecanı yaşıyor! 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi başladı

02 Haziran 2024 08:38 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:10

31 Mart Yerel Seçimleri'nin üzerinden 3 ay geride kalırken, Türkiye'nin 7 farklı yerleşim biriminde yeniden seçim heyecanı yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı.

Kayseri’nin Pınarbaşı, Aksaray’ın Güzelyurt ve Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için halk yeniden sandık başına gitti.

50 binden fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

İşte o şehirler ve bölgelerden son durum:

HİLVAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

KAYSERİ PINARBAŞI'NDA 19 BİN KİŞİ OY KULLANACAK

YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti. İlçedeki okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor. İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

BÜYÜKKARIŞTIRAN'DA 16 SANDIK KURULDU

YSK'nın, kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıklar kuruldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

OLAYLI SEÇİMİN ARDINDAN GÖZLER GÜNEYKAYA'DA

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi’nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenen seçimde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek.

UMURBEY'DE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN HATASIYLA YENİDEN SEÇİM

Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.