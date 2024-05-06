3 çocuk babası adamın feci ölümü: Pres makinesine sıkıştı

06 May 2024 12:00 - Güncelleme : 06 May 2024 12:09

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; parça üretim fabrikasına yeni alınan pres makinesinin kurulumu esnasında facia yaşandı.

Fabrika sahibi Necmi Şahin makineye sıkıştı. Olaya tanık olanlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otopsi işlemlerinin ardından Necmi Şahin'in cenazesi ailesine teslim edilecek. Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sude Havacılığın ise 2007 yılında Kocaeli'de havacılık sektöründeki faaliyetlerine başladığı; uçak koltuğu, sehpası ve koltuk ekipmanları ile ambalajları ürettiği aktarıldı.