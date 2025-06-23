3. Dünya Savaşı korkusu artıyor! İşte dünyanın en güvenli ülkesi

İran ve İsrail arasında çıkan savaş günlerdir şiddetlenerek devam ediyor. 11. günde de karşılıklı füzelerin yağdığı savaşa ABD'nin de dahil olmasıyla 3. Dünya Savaşı endişesi de arttı. Ortadoğu'da tansiyon artarken, dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı. İşte detaylar...

İran ve İsrail arasında çıkan savaş 11. gününde devam ediyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede gerilim her geçen dakika artarken, ABD'nin de savaşa dahil olması gerilimi tırmandırdı. "Sığınak katili" olarak bilinen B-2 uçağı İran nükleer santrallerini vururken, uzmanlar 3. Dünya Savaşı'nın yakın olabileceğine dair uyarılarda bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİ İLK SIRALARDA

Bu karmaşık tablo içerisinde, dünyanın en güvenli ülkelerini hatırlamakta fayda var. Her yıl Institute for Economics and Peace (Ekonomi ve Barış Enstitüsü) tarafından yayımlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index – GPI), dünya genelinde 163 ülkeyi güvenlik düzeylerine göre sıralıyor.

Kurum kendisini, “barışa odaklanmayı insan refahı ve ilerlemesi için olumlu, ulaşılabilir ve somut bir ölçüt haline getirmeyi amaçlayan bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş” olarak tanımlıyor.

Tahmin edileceği üzere listenin zirvesinde İzlanda yer alıyor. İngiltere bu sıralamada İzlanda’nın tam 33 sıra gerisinde kalıyor. Avrupa ülkeleri, listenin üst sıralarını büyük ölçüde domine etmiş durumda.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

Küresel Barış Endeksi’ne göre dünyanın en güvenli 20 ülkesi şu şekilde:

1) İzlanda,

2) Avusturya,

3)İrlanda

4) Yeni Zelanda

5) Singapur

6) İsviçre

7) Portekiz

8) Danimarka

9) Slovenya

10) Malezya

11) Kanada

12) Çekya (Çek Cumhuriyeti)

13) Finlandiya,

14) Macaristan

15) Hırvatistan

16) Belçika

17) Japonya

18) Hollanda

19) Avustralya

20) Almanya