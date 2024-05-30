3 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 10:04 - Güncelleme : 30 May 2024 10:10
Uzun süredir yağmurların devam ettiği Erzurum, Erzincan ve Bayburt için rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde zaman zaman kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı