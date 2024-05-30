3 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

30 May 2024 10:04 - Güncelleme : 30 May 2024 10:10

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde zaman zaman kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.