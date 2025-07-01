30 ilde FETÖ'ye darbe! Çok sayıda kişi yakalandı

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 156 kişinin yakalandığını ve şüphelilerden 65'inin tutuklandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1939921233262575665