34 ilde Sibergöz-40 operasyonu: 181 kişi yakalandı

22 May 2024 07:52 - Güncelleme : 22 May 2024 07:58

Eski nişanlısı Bahar Kaban'ı katletmişti! Kendini ve polisi vurdu!

Eski nişanlısı Bahar Kaban'ı katletmişti! Kendini ve polisi vurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen Sibergöz-40 operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını duyurdu.