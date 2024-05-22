34 ilde Sibergöz-40 operasyonu: 181 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
22 May 2024 07:52 - Güncelleme : 22 May 2024 07:58
34 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen Sibergöz-40 operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen Sibergöz-40 operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak: TGRT Haber