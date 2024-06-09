35 mahallede 8 saatlik su kesintisi! Kova kova su hazırlayın

09 Haziran 2024 10:18 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:23

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından İçmesuyu Arıtma Tesisi ve şebekelerinde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 9 Haziran 2024 Pazar Günü şehrin belirli bölgelerine planlı su kesintisi yapılacak.

2 İLÇEDE 8 SAATLİK SU KESİNTİ

Şahinbey ilçesinde 15:00 - 22:00 saatleri arasında İstiklal, 60.Yıl, Deniz, Çağdaş, 23 Nisan, Binevler, 15 Temmuz, Osmangazi, Cumhuriyet, Kolejtepe, Beyazlar, Körkün Mimar Sinan, Körkün Bozdağ mevki, Yeşilyurt ve Beştepe mahallelerinde kesinti olacak.

Şehitkamil ilçesinde de 15:00 - 22:00 saatleri arasında 8 Şubat, Boyno, Eyüpsultan, Hacıbaba, Karacaoğlan, Karşıyaka, Mevlana, Mithatpaşa, Pirsultan, Selimiye, Kayaönü, Beykent, Çamlıtepe, Gaziler, Onat Kutlar, Fıstıklı, Karacaahmet, Belkıs, Burak ve Göktürk mahallelerinde su kesintisi olacak.