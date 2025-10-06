Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Vize, kiralık araç, kredi tuzağı ile vatandaşları dolandırdılar! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları vize, kiralık araç, kredi tuzağı ile dolandırdıkları tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
08:02
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
09:04

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, son 10 günde düzenlenen siber suçlar operasyonunun detaylarını paylaştı. 37 ilde düzenlenen operasyonlarda vize, kiralık araç, kredi tuzağı ile dolandırdıkları tespit edilen 567 kişinin yakalandığı bildirildi.

VATANDAŞLARI BU YALANLARLA DOLANDIRMIŞLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, "Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Son 10 günde düzenlenen operasyonlar ile 567 şüpheli yakalandı ve 209 şüpheli şahıs tutuklandı. 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

