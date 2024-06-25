3.Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin kritik rolü! Karşı karşıya gelecek ülkeler belli oldu

25 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:48

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 3.Dünya savaşı hakkında yaptığı değerlendirmeler gündeme bomba gibi düştü. 3. Dünya savaşı konusunu ciddiye alıyoruz, böyle bir risk var diyen Bakan Fidan'ın bu dikkat çeken sözlerini emekli istihbarat Albayı ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel'e değerlendirdi.

"SAVAŞA EN ANTREMANLI ÜLKEYİZ"

3.Dünya savaşı gündemi hakkında konuşan Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

Türk Silahlı Kuvvetleri son 20 yılda teçhizat konusunda tam anlamıyla kendini kuşattı. Dünya'nın en deneyimli ve antrenmanlı ordusuna sahibiz. 3.Dünya savaşı çıktı denilse de henüz bir savaşın çıktığını düşünmüyorum ancak bu akılla gidilirse başka çıkar yol kalmayacak. Zaten Sayın Fidan'ın da dediği konu tam olarak budur. Ülkeler bu anlayışla devam ederse kaçınılmaz son 3. Dünya savaşıdır.

"TEKNOLOJİ DEĞİL İNSAN GÜCÜ ÖNE ÇIKACAK"

Olası bir 3. Dünya Savaşı çıkarsa, sahada teknoloji yerine insan gücünün öne çıkacağını belirten Başbuğ şöyle devam etti:

Her ne kadar gelişen teknoloji ile yeni savaş argümanları ortaya çıkmış olsa da savaşları kazanan, kazanacak olan insandır, bilek gücüdür.

Zafer süngünün ucundadır ve postalınızın değmediği yer kontrolünüzde değildir ifadeleri aslında çok doğru ifadelerdir. O yüzden teknolojik savaş ürünleri ne kadar önemli olsa da en önemli belirleyici unsur yine insanın kendisidir.

"SAVAŞIN İKİ KANADI OLUR"

Olası bir 3. Dünya savaşı çıkma ihtimalinde iki blok olacağına inanıyorum. Bir kanatta Küba, Kuzey Kore, Vietnam, Rusya, Çin; diğer kanatta ise Amerika, Almanya, İngiltere, Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi ülkelerin olacağını düşünüyorum.

"TANSİYONU DÜŞÜREN TÜRKİYE"

Dediğimiz gibi savaşın iki kanadı olacaktır. Bu süreçte hiçbir ülke yalnız kalmak istemez ancak, Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi tansiyonu düşüren ve tarafların aklıselim hareket etmesini sağlayan ülke Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte tüm yetkiye sahip Başkomutandır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Başkomutan olarak bu süreci en doğru şekilde yürütecektir.