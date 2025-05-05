Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon!

Çetelerle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, Denizli’de D.S.’nin, İzmir'de M.K.'nin (yurt dışı firar), Kırklareli’de N.G.'nin, İstanbul’da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 43'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Saldırı, Mala Zarar Verme, İnsan Kaçakçılığı,

Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik,

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1919252964453040453