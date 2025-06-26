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 | Yusuf Özgür Bülbül

4 ilde dolandırıcılık yapanlara nokta operasyon: Tutuklamalar var

İş bulma vaadiyle 4 ilde dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. Edirne merkezli operasyonda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 20:06

Edirne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

4'Ü TUTUKLANDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Giresun'da eş zamanlı olarak "iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda firari şüphelilerden M.Ş. Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden A.B., M.A.B., E.B. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

4 ilde dolandırıcılık yapanlara nokta operasyon: Tutuklamalar var


Ayrıca, dosya çerçevesinde adli kontrol kararı verilen C.B.'nin, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan daha önce kesilmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle C.B. hakkında da ayrıca tutuklama kararı verildi.

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ETİKETLER
#tutuklama
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#Iş Bulma Vaadi
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#Yurt Dışına Çıkış Yasağı
#Gündem
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