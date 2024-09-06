4 milyar dolarlık vurgun yapmıştı! Dünyanın en büyük kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı

06 Eylül 2024 07:43 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 08:15

Yüksek kâr vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yapan Robert Velghe İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Robert Velghe'nin dünyanın en büyük kripto vurgununu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Dubai merkezli şirketin CEO'su Andreas Szakacs da temmuz ayında İstanbul Beykoz'da Türk kimliğiyle yakayı ele vermişti. İşte büyük operasyonun detayları...

Dünyanın en büyük kripto para vurgununu yapan Dubai merkezli şirket Omega Pro'nun patronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore'nin arasında olduğu çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil etti.

Uygulamayı kullanan ve paralarının karşılığında yüksek kâr elde eden kişiler, bir süre sonra güven duyunca daha yüksek miktarlarla para yatırmaya başladı. Ancak paralarını tekrar alamayan vatandaşlar şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı.

TEMMUZ'DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye'de de parasını kaptıran vatandaşlar şikayetçi olunca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı temmuz ayında soruşturma başlattı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla yaptıkları incelemelerde, söz konusu şirketin SPK ve Kripto İşlem Platformu'na kayıtlarının olmadığını belirledi.

TÜRKİYE'DE İSMİNİ DEĞİŞTİRİP SAKLANDI

Jandarma, şirketin İsveç vatandaşı CEO'su Andreas Szakacs'ın Türkiye'ye gelerek ismini Emre Avcı olarak değiştirdiğini tespit etti. Andreas Szakacs, temmuzdaki operasyon yakalandı.

3 AYRI OTELE KAYIT YAPTIRDI

CEO'nun yakalanması üzerine şirketin Hollandalı patronu Robert Velghe, Andreas Szakacs'i kurtarmanın yollarını aradı. Velghe, 26 Ağustos'ta Türkiye'ye geldi ve yakalanmamak için İstanbul'da Levent ve Maslak'taki 3 ayrı otele de kayıt yaptırdı. Son olarak 29 Ağustos'ta bir avukatla birlikte Maltepe Cezaevi'ne Andreas Szakacs'ı ziyarete giden Robert Velghe jandarmanın radarına takıldı.

4 MİLYAR DOLARLIK VURGUN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kimliği ve yeri tespit edilen Robert Velghe'ye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, 3 Eylül'de ortak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Robert Velghe'nin, telefonunu sıfırlayıp bilgileri yok etmeye çalıştığı tespit edildi.

Velghe, Omega Pro'nun yöneticilerinden birisi olduğunu ancak 2019'da ayrıldığını iddia etti. Ancak ayrıldığını iddia etmesine rağmen sistemin reklamını yapma amacıyla Andreas Szakacs başta olmak üzere kurucu üyelerle birlikte video konferans yaptığı, canlı online görüşmeleri yayınlayarak Omega Pro sistemine yatırımcıları yönlendirildiği belirlendi. 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptığı belirtilen Robert Velghe tutuklanarak cezaevine konuldu.

YÜZDE 300 KÂR VAADİYLE 3 MİLYON MAĞDUR

Dünyanın en büyük kripto vurguncuları olarak bilinen Andreas Szakacs ile Robert Velghe ve ortakları, yatırımcıların paralarını alarak ticaret yapacaklarını ve günlük kâr payı vereceklerini iddia ediyorlardı.

Ponzi sistemi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen şirket, mağdurlara paralarını kaldıraçlı işlemlerle 10 kat artırabileceklerini ve 16 ayda yüzde 300 kâr elde edebileceklerini vadediyordu.

2022'de ödemeleri durduran şirket, 2023'te tamamen kapandı ve 3 milyon yatırımcının dolandırıldığı ortaya çıktı. Omega Pro CEO'su ve diğer yöneticiler ortadan kayboldu.