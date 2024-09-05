Şoke eden dolandırıcılık! Sahte meyve sebze ilanlarıyla milyonluk vurgun yaptılar!

05 Eylül 2024 08:44 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:47

Sosyal medya üzerinden meyve-sebze ilanları paylaşan dolandırıcılar Türkiye'nin farklı bölgelerinden onlarca esnafı dolandırdı. Sahte sosyal medya hesaplarıyla meyve yetiştiriciliği yaptığını söyleyen dolandırıcıların yaptığı vurgunun boyutu milyonları buldu. İşte 'bu kadarına da pes' dedirten dolandırıcılığın detayları...

Dolandırıcılar vatandaşları her geçen gün farklı yöntemlerle tuzağa düşürmeye devam ediyor. Bu kez de esnafları hedef aldılar. Sahte hesaplarla meyve yetiştiriciliği yaptıklarını iddia eden dolandırıcılar onlarca esnafı tuzaklarına düşürdü.

170 BİN TL'YE YAKIN VİŞNE SİPARİŞ VERDİ

Pazar esnafı olan 28 yaşındaki Gökhan Sayan dolandırılacağından habersiz sosyal medyada vişne ilanı görünce170 bin TL'ye yakın sipariş verdi. 3 ton 217 kg vişne için 122 bin TL karşılığında anlaşıp ödemeyi mobil bankacılık üzerinden yapan Sayan, bir süre meyvesini bekledi. Ödemeyi alan dolandırıcı tekrar Sayan'ı arayarak elinde 1 ton 280 kg daha vişne olduğunu, isterse 44 bin 800 TL karşılığında anlaşabileceklerini söyledi. Tekrar anlaşmaya varan vatandaş bu parayı da aynı hesaba göndererek toplamda 166 bin 800 TL ödeme yaptı.

DOLANDIRICILAR KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; gelmeyen mallar için tekrar dolandırıcılarla iletişime geçen Sayan, küfür ve hakarete maruz kaldı. Sayan, dolandırıldığını anlayınca karakola gidip şikayette bulundu.

Şikayetiyle dolandırıcıların onlarca esnafı mağdur ettiği ortaya çıktı.

SAHTE HESAPLARLA ESNAFI DOLANDIRDILAR

48 yaşındaki Bülent Karaden isimli vatandaş da erik siparişi vermek isteyince 60 Bin TL dolandırıldı. Sosyal medya aracılığıyla dolandıran kişilerin birden fazla sahte hesap açarak tanıdıkları kişileri de taklit ettiklerini söyleyen Sayan, "Yıllardır Uşak'ta esnafım. Sosyal medyada meyve sebze fotoğrafları paylaşıp satış yaptıklarını iddia eden kişilerle iletişime geçtim. Alacağım vişnenin fiyatı da cazip geldi.

Tanıdığımız kişilerin adına da sahte hesap açıyorlar. Parayı gönderdiğimde hesap numarasının da başka birisi adına kayıtlı olduğunu gördüm. Tek ben mağdur değilim, birçok kişiyi dolandırdılar. Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. 2 ay oluyor, şahıslardan hala bir haber yok. Sahte kimlikle geziyorlar. Devletimizden yardım istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HAKARET VE TEHDİTLER ALIYORUM"

Başka bir esnaf ise dolandırıcılara ulaştığında küfür, hakaret ve tehdit aldığını belirtti. Şahıslara 60 Bin TL kaparo gönderip erik siparişi verdiğini söyleyen Karaden, "Trabzon'da yaşıyorum, esnafım. Bir Facebook grubunda yapılan paylaşımı gördüm.

Mal göndereceklerini söyleyip kapora alıyorlar. Ben de erik siparişi vermiştim. Sonrasında mal da para da yok. 60 Bin TL gönderdim. Telefon açtığımda küfür, hakaret ve tehditlerde bulunuyorlar. Yetkililerden bu konu için yardım istiyoruz. Biz yandık, başkaları yanmasın." şeklinde konuştu.