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 | Ömer Faruk Dogan

4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi’nde yaşanan feci kazada, yola aniden fırlayan 4 yaşındaki Ö.A. isimli çocuk, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti. O anlar kameraya yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:39

'de 4 yaşındaki bir çocuk, otomobilin altında kalmış ve ezilerek hayatını kaybetmişti. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi, kazayı yapan sürücünün ehliyetsiz olduğunu öne sürerken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

'SÜRÜCÜ EHLİYETSİZDİ' İDDİASI

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.40 sıralarında Sütlüce Mahallesi Emirganlılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uluzafer Caddesi istikametine giden bir otomobil, aniden yola fırlayan 4 yaşındaki Ö.A. isimli yabancı uyruklu çocuğu ezdi. İlk başta ne olduğunu anlayamayan sürücü, aracından çıkıp yaşanan olayı fark ettiğinde kahrolarak ellerini başının üstüne koydu.

4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Yaşanan olay, 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen çocuk, cenaze aracıyla olay yerinden götürüldü. Çocuğun gözyaşları içinde kalan acılı ailesi, kazayı yapan sürücünün ehliyetsiz olduğunu iddia etti.

4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Çocuğun cenazesinin Mahmudiye ilçesi Gazitepe Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

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ETİKETLER
#eskişehir
#otomobil kazası
#ehliyetsiz sürücü
#Çocuk Ölümü
#Sütlüce Mahallesi
#Gündem
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