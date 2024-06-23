4 yıl önce işlenen cinayeti jandarma çözdü

23 Haziran 2024 19:00 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:04

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

4 ekim 2020 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkiinde korkunç bir olay meydana geldi.

Ateşli silah ile öldürülmüş olarak bulunan faili meçhul öldürme olayı ile ilgili olarak Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonrası cesedin 40-66 yaş aralığında, 166-172 santimetre uzunluğunda olduğu belirlendi.

DNA'LAR İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Sistem üzerinden yapılan araştırma sonucu 19 kayıp şahsın yakınlarından DNA örnekleri alınarak, buluntu cesetten alınan DNA ile karşılaştırma yaptı. Yapılan karşılaştırma sonucu cesedin E.G. (63) olduğunu tespit eden JASAT ekipleri, E.G.'nin cep telefonu numarasını bularak olay gününe ait verileri ilgili makamlardan alarak şüphelinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili tarih ve soruşturma sayılı dosyası çerçevesinde JASAT ekiplerinin detaylı araştırmaları neticesinde, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.E.T. (59), Z.Y. (59), H.İ.Ç. (63), G.A.(59), Y.B.(42), Z.S.(69), E.M.(31) ve Ö.K.(28) isimli şahıslar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama ve Z.Y. isimli şahsın evinde arama yapılması kararı alındı.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda Ş.A., H.İ.Ç, Z.S. ve G.A.'nın ifadeleri alınmış, Sakarya'da bulunan Y.E.T. isimli şahsın ifadesi ise Sakarya'da alındı. E.M. ile Ö.K. isimli şahısların cezaevinde olduklarından dolayı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla SEGBİS ile ifadeleri alınması talimatı verildi.

Baş şüpheli Z.Y. isimli şahıs ifadesinde maktül E.G. ile aralarında paradan kaynaklı husumet bulunduğunu, ve bu yüzden E.G.'yi Elmaçukur Mahallesi Horhor mevkiinde öldürdükten sonra aracı ile Çayırlarboğazı mevkiinde ormanlık alana gömdüğünü, silah ile telefonu denize attığını söyledi. Gözaltına alınan zanlı Z.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.