41 ilde “GÜRZ-37" operasyonu! 147 şüpheli yakalandı

11 Ocak 2025 09:21 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 41 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.