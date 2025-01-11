41 ilde “GÜRZ-37" operasyonu! 147 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 41 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 41 ilde düzenlenen “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
147 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı
Şüphelilerden;
30‘u tutuklandı.
17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◾PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,
◾Terör örgütüne finans sağladıkları,
◾Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve
◾Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.