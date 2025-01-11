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41 ilde “GÜRZ-37" operasyonu! 147 şüpheli yakalandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ocak 2025 09:21 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 41 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ 41 ilde düzenlenen “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

147 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı

Şüphelilerden;
30‘u tutuklandı.
17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
◾PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,
◾Terör örgütüne finans sağladıkları, 
◾Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve
◾Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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