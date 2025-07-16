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 | Bengül Arıca

5 ayrı suç örgütüne operasyon! 106 milyon TL değerinde! Hesaplara el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 74 şüphelinin yakalandığını belirterek yaklaşık 106 milyon TL değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konulduğu duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 08:31

Güvenlik güçlerinin çetelerle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik tarafından düzenlenen operasyonlarda; 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya şüphelilerden 38'inin tutuklandığını, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini belirterek, "Şüphelilerin; Gaziantep’te; yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları, Adana'da; tekne sahiplerini dolandırdıkları, Antalya'da; tefecilik yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi" ifadesini kullandı.

5 ayrı suç örgütüne operasyon! 106 milyon TL değerinde! Hesaplara el konuldu


Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu şüphelilere ait; 5 adet mesken, 15 adet arsa, 6 adet dükkan, 32 adet araç ile yaklaşık 106 Milyon TL değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu.
Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, JGK İstihbarat ve Asayiş Başkanlıklarımızı, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.
Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1945350160629829907

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ETİKETLER
#jandarma
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