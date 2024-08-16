5 gün sonra acı haber geldi! Batan teknede kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar 5 gündür aralıksız devam ediyordu. Acı haber bugün geldi. Kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden acı haber geldi. 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı.
TEKNE BATTI
Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından son anda kurtarıldı.
GÜNLERDİR ARANIYORLARDI
Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ekipler 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
5'İNCİ GÜN ACI HABER GELDİ
Olayın 5'inci gününde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JAK timi dalgıçları tarafından Gideros köyünün 100 metre açığında, denizin dibinde 3 vatandaşın da cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından bulunan cesetler, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.