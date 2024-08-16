5 gün sonra acı haber geldi! Batan teknede kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

16 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:05

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden acı haber geldi. 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı.

TEKNE BATTI

Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından son anda kurtarıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORLARDI

Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ekipler 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

5'İNCİ GÜN ACI HABER GELDİ

Olayın 5'inci gününde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JAK timi dalgıçları tarafından Gideros köyünün 100 metre açığında, denizin dibinde 3 vatandaşın da cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından bulunan cesetler, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.