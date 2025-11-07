Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Banu İriç

5 ilde FETÖ operasyonu! Yerlikaya duyurdu: 178 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 il merkezli son 2 haftada yapılan FETÖ operasyonunu duyurdu. Emniyet ekipleri tarafından çok sayıda ilde yapılan operasyonlara göre çeşitli bağlantıları bulunan şüpheliler yakalandı.

'nün yapılanmasına yönelik yapılan oparasyonlarda 178 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonun detaylarını duyurdu.

5 ilde FETÖ operasyonu! Yerlikaya duyurdu: 178 kişi yakalandı

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında operasyona dair şu bilgileri verdi:

"5 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 178 şüpheliyi yakaladık 67'si tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

5 ilde FETÖ operasyonu! Yerlikaya duyurdu: 178 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

Örgütün kripto haberleşme programı kullanıcısı olmak,
Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1986641920177652183

ETİKETLER
#operasyon
#tutuklama
#fetö
#bylock
#yakalama
#Gündem
