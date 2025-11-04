FETÖ'ye 'Signal' darbesi! 19 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik süren soruşturmalarda Signal adlı uygulamadan gizli/şifreli görüşme yaptıkları tespit edilen19 terör örgütü mensubu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nu yaptığı operasyonla yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; hakkında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A isimli şüphelinin dijital materyallerinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 134. maddesi kapsamında MİT Başkanlığınca usulüne uygun olarak yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanı olmak üzere toplam 19 şüphelinin, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.