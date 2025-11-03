Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye

Organize suçtan kara para trafiğine, milyonluk dolandırıcılıktan kan donduran cinayetlere ve bunun sonunda gelen binlerce yıllık cezalar… Türkiye’nin son yıllarda gündemini sarsan en çarpıcı suç dosyalarını incelediğimiz bu çalışmada kapsamlı bir tabloyu gözler önüne seriyoruz. Her biri farklı yöntem ve motivasyonlarla hareket etmiş olsa da bu isimler Türkiye’de suçun boyutlarını, karmaşıklığını ve toplumsal etkilerini açık şekilde ortaya koyan örnekler olarak kayıtlara geçti. Peki kim bu isimler, nasıl yükseldiler ve hangi hataları onları ele verdi? İşte o isimler ve Türkiye’yi sarsan suçları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 13:34

’nin gündemini sarsan azılı suçlular ve organize yapıların çökertilmesi, suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını araladı. Ülkemiz son yıllarda hem güvenlik güçlerinin operasyonları hem de kamuoyunu sarsan dava süreçleriyle, tarihin en dikkat çekici dosyalarına tanıklık etti. Bir dönem “dokunulmaz” görülen isimler, birer birer önüne çıkarıldı. Her bir dosya, Türkiye’nin suçla mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye

SOKAKTAN DİJİTALE

Bir zamanlar sokak hâkimiyetine dayanan örgütleri, artık dijital alanlarda da varlık göstermeye başladı. Uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kara para aklama ve fidye yazılımları, klasik mafya düzeninin yerini alıyor. Uzmanlara göre bu dönüşüm, yeni nesil suç ekonomisini ortaya çıkardı. Emniyet birimleri de operasyon stratejilerini dijital dönüşüme göre güncelledi.


Dolandırıcılıkla binlerce vatandaşın mağdur olduğu “Tosuncuk” vakası, dini istismar üzerine kurulu yapılar ya da organize hesaplaşmalar… Hepsi, Türkiye’de adalet beklentisini derinden etkiledi. Hukukçulara göre bu dosyalar sadece ceza süreçlerini değil, toplumun adalet algısını da yeniden şekillendiriyor.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye

“KANUN ÇIKMALI”

Organize suç örgütleriyle mücadelede emniyet güçlerimizin daha etkili ve yetkili olabilmesi için konuya ilişkin kanun çıkarılması gerektiğini söyleyen Eski İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ, Tgrthaber.com’a yaptığı röportajda; “Bu gibi organize suçlar, sosyal mecrada daha çabuk yayılıyor ve kötü örnek oluşturuyorlar. Emniyet güçlerimizin daha etkili mücadele edebilmesi için günümüzde popüler olan sosyal medya platformlarına rakip olarak yerli platformlar kurmalıyız ve bu platformların denetime tabi tutulması ise olası bir suç unsuru ihtimaline karşın daha erken aksiyon alma becerisini beraberinde getirir” dedi.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye

DEVLETİN YENİ STRATEJİSİ

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün son dönemdeki önceliği, “görünmeyen suçlar.” Kripto para transferleri, uluslararası para ağları ve dijital bahis sistemleri, suçun artık sınır ötesi bir hale geldiğini gösteriyor. Yetkililer, Türkiye’nin suçla mücadelede sadece operasyon gücüyle değil, finansal ve dijital iz takibiyle öne çıktığını vurguluyor.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN ÇOK KONUŞULAN 5 SUÇ DOSYASI


: Devletin damarlarına sızan küresel ihanet ağı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tehlikeli yapılanmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Yıllarca eğitim, diyalog ve yardım kisvesi altında örgütlenen yapı; emniyet, yargı, ordu ve bürokrasiye sızarak devlet içinde paralel bir yapı oluşturdu. 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişimi, bu yapılanmanın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. 251 vatandaşın şehit olduğu o gece, Türk milleti demokrasisine sahip çıkarak dünyaya örnek oldu.
FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen 2024 yılının ekim ayında öldü. Örgütün finansal ve dijital yapılanmalarıyla mücadele ise devam ediyor. Uzmanlara göre FETÖ, ideolojik manipülasyon ve çıkar ağı üzerine kurulu modern bir “dini istismar örgütü” olarak tarihe geçti.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye


Adnan Oktar ve suç örgütü davası

Suçlama: Suç örgütü kurmak, cinsel istismar, şantaj, kara para aklama
Sonuç: 8 bin yılın üzerinde hapis cezası
Yıllarca dini kisve altında faaliyet yürüten yapının aslında bir suç örgütü olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Kamuoyu, bu dosya ile birlikte “dini istismar” yoluyla işlenen suçlara karşı daha bilinçli hale geldi.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye


Mehmet Aydın: “Tosuncuk” vakası

Suçlama: Nitelikli , bilişim sistemleri üzerinden suç işleme
Sonuç: 11 bin 196 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
Binlerce kişiyi “Çiftlik Bank” sistemiyle dolandıran Mehmet Aydın, dijital çağın en çok konuşulan dolandırıcısı oldu. Bu olay, finansal okuryazarlığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye


Faruk Fatih Özer: “Thodex” Kripto vurgunu

Suçlama: Suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama
Sonuç: 11 bin 196 yıl hapis cezası
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, binlerce kişiyi mağdur eden dolandırıcılıkla gündeme geldi. Yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanıp Türkiye’ye iade edilen Özer, dijital çağın en büyük finansal suçlarından birinin baş aktörü oldu. Bu olay, kripto piyasalarındaki denetim eksikliğini gün yüzüne çıkardı.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye


Atalay Filiz: Seri cinayet zinciri

Suçlama: Seri cinayet zinciri
Durum: Üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve iki yıl, yedi ay
2013’te Ankara’da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova’yı, 2016’da İstanbul’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldüren Atalay Filiz, Türkiye’nin ilk sistematik seri katil profili olarak kayıtlara geçti. Yıllarca sahte kimliklerle kaçtı, farklı şehirlerde yaşadı ve sonunda İzmir Menderes’te yakalandı. Soğukkanlı tavırları, yüksek zekâsı ve planlı cinayetleriyle Filiz, toplumun “seri katil” kavramıyla ilk kez yüzleşmesine yol açtı. Bu dosya, Türkiye’de psikolojik suç profillemesi konusundaki farkındalığı artıran ilk davalardan biri oldu.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye


Naci Şerifi Zindaşti: Uyuşturucu ve uluslararası suç ağı

Suçlama: Uyuşturucu ticareti, cinayet, örgüt kurmak
Durum: Farklı davalardan tutuklu, yargı süreci devam ediyor
İran asıllı suç örgütü lideri Zindaşti, Türkiye’de uluslararası uyuşturucu trafiği ve mafya hesaplaşmalarıyla anıldı. Adı, iş insanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarla da gündeme geldi. Uzmanlara göre Zindaşti dosyası, Türkiye’nin bölgesel organize suç haritasındaki en kritik bağlantıları ortaya koydu.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye

TÜRKİYE’DE YENİ DÖNEM

Bu beş dosya, Türkiye’de suçun sadece adli değil, sosyolojik bir mesele haline geldiğini gösteriyor. Devletin refleksleri güçlenirken, toplum da artık suçun biçimini ve etkisini daha net analiz edebiliyor. Artık Türkiye, sadece suçlularla değil; suçun zihniyetiyle de mücadele ediyor.

Türkiye’nin en çarpıcı 5 suç dosyası: Thodex'ten FETÖ’ye
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler
İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...
ETİKETLER
#Türkiye
#dolandırıcılık
#fetö
#suç
#organize suç
#adalet
#Dijital Suç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.