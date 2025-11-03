İngiltere'de 130 yolculu tren raydan çıktı

İskoçya'nın Glasgow şehrinden Londra'ya giden 130 yolculu tren, Cumbria bölgesinde raydan çıktı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

BBC’ye konuşan İngiliz Bakan Alexander, "Yolcuların trenden güvenli bir şekilde tahliyesi için hızlı hareket edeceğiz. Tren işletme şirketi ve demiryolu kazası soruşturma birimiyle sürekli iletişim halinde olacağım" dedi. Heidi Alexander, kazanın nedenine ilişkin yetkililerle temas halinde kalacağını belirtti.

HATLAR KAPANDI

Tren firması Avanti West Coast tarafından yapılan açıklamada, "Kaza nedeniyle Preston şehri kuzeyindeki tüm hatlar kapalıdır. Lütfen bugün Preston’ın kuzeyine seyahat etmeye çalışmayın. İlerleyen saatlerde daha fazla bilgi vereceğiz ancak birkaç gün boyunca ciddi aksaklıkların yaşanması muhtemeldir" denildi.

YOLCULAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Trendeki yolcuların, Cumbria’daki Shap Wells Hotel’e götürüldüğü öğrenildi. Otelin yöneticisi Shabeeh Hassan, 130 yolcunun yerel saatle 07.30’da giriş yaptığını söyledi. Hassan, bazı yolcuların şokta olduğunu aktardı. Hassan, "Elimden geldiğince onları rahat ettirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.