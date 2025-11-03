Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İngiltere'de 130 yolculu tren raydan çıktı

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde 130 yolculu tren raydan çıktı. Yetkililer, kaza sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere'de 130 yolculu tren raydan çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 13:05

'nın Glasgow şehrinden 'ya giden 130 yolculu tren, Cumbria bölgesinde raydan çıktı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

BBC’ye konuşan İngiliz Bakan Alexander, "Yolcuların trenden güvenli bir şekilde tahliyesi için hızlı hareket edeceğiz. Tren işletme şirketi ve demiryolu kazası soruşturma birimiyle sürekli iletişim halinde olacağım" dedi. Heidi Alexander, kazanın nedenine ilişkin yetkililerle temas halinde kalacağını belirtti.

İngiltere'de 130 yolculu tren raydan çıktı

HATLAR KAPANDI

Tren firması Avanti West Coast tarafından yapılan açıklamada, "Kaza nedeniyle Preston şehri kuzeyindeki tüm hatlar kapalıdır. Lütfen bugün Preston’ın kuzeyine seyahat etmeye çalışmayın. İlerleyen saatlerde daha fazla bilgi vereceğiz ancak birkaç gün boyunca ciddi aksaklıkların yaşanması muhtemeldir" denildi.

YOLCULAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Trendeki yolcuların, Cumbria’daki Shap Wells Hotel’e götürüldüğü öğrenildi. Otelin yöneticisi Shabeeh Hassan, 130 yolcunun yerel saatle 07.30’da giriş yaptığını söyledi. Hassan, bazı yolcuların şokta olduğunu aktardı. Hassan, "Elimden geldiğince onları rahat ettirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katliam gibi kaza: Yolcular çakıl taşlarına gömüldü, çok sayıda kişi öldü
Geride bıraktıkları arkadaşları fil sürüsünün saldırısında ezilerek hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Londra
#iskoçya
#ulaşım
#tren kazası
#Cumbria
#Avanti West Coast
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.