18°
Editor
 Sumru Tarhan

Recep Burhan Ataman kimdir? Sosyal medya fenomeni saldırıya uğradı

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Recep Burhan Ataman'ın saldırıya uğramasının ardından sağlık durumu merak edildi. Sosyal medyada paylaştığı içerikler ile adından söz ettiren isim 1 Kasım Cumartesi gecesi Kağıthane ilçesinde yaşanan ve bir trafik tartışması sonucu yaralandı.

Recep Burhan Ataman kimdir? Sosyal medya fenomeni saldırıya uğradı
Haber Merkezi
03.11.2025
03.11.2025
Elazığlı bir olarak bilinen Recep Burhan Ataman'ın Kağıthane'de yaşadığı sonrasında sağlık durumu ve kim olduğu merak edildi.

RECEP BURHAN ATAMAN KİMDİR?

2 arkadaşı ile gittiği etkinlikten dönen isim ile 3 kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Olaydan kısa süre sonra fenomen ismin önü kesildi ve saldırıya uğradı. Kavgada silah çeken 18 yaşındaki isim ateş açarken sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ambulans ile Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Recep Burhan Ataman kimdir? Sosyal medya fenomeni saldırıya uğradı

RECEP BURHAN ATAMAN SALDIRIYA MI UĞRADI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

22 yaşında olan Ataman, İstanbul'da çıkan sonrasında saldırıya uğradı. Tartışmadan sonra 3 kişinin saldırısına uğrayan isme ateş edildi. Sosyal medyada paylaşım yapan 22 yaşındaki isim paylaşımları ile kısa sürede geniş kitleye ulaştı. Yaşadığı saldırı sonrasında sevenleri sağlık durumunu yakından takip etti.

