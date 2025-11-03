Ölümden döndüğü anları böyle kaydetti!

Bursa Gemlik'te seyir halinde bir motosikletli, virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Dehşete düşüren anlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Gemlik istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü, aniden kontrolden çıkan bir otomobilin karşı yöne savrulduğunu fark etti. Motosikletli refleksle manevra yaparak otomobille çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.