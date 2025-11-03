Menü Kapat
TGRT Haber
18°
 | Berrak Arıcan Baş

İnterpol'ün peşinde olduğu kişi 17 yıldır kayıp, 12 yıldır 'ölü' olarak biliniyordu! Bulunduğu yer şoke etti

17 sene önce kayıp olarak bildirilen 12 yıl önce ise 'ölü' olarak kayıtlara geçen bir adam Bulgaristan dağlarında bulundu. Ülkenin güneybatısında bulunan Pirin Dağları'nda tesadüfen bulunan adam, tüm ülkeyi büyük bir merak içine soktu.

İnterpol'ün peşinde olduğu kişi 17 yıldır kayıp, 12 yıldır 'ölü' olarak biliniyordu! Bulunduğu yer şoke etti
03.11.2025
saat ikonu 13:26
03.11.2025
saat ikonu 13:26

'da bulunan Pirin Milli Parkı'nda rutin bir denetim sırasında kamp kuran bir kişi dikkat çekti. İzinsiz bir şekilde kamp kurduğu tespit edilen kişi, yetkililere herhangi bir kimlik ibrazında bulunamadı ve zorluk çıkardı.

Milli Park görevlisine agresif tavırlar sergilemesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Ekipler, adamı buradan alarak Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Adamın üzerinden ise hiçbir belge çıkmadı.

İnterpol'ün peşinde olduğu kişi 17 yıldır kayıp, 12 yıldır 'ölü' olarak biliniyordu! Bulunduğu yer şoke etti

ARANANLAR LİSTESİNDE

Polislerin incelemesi doğrultusunda bulunan kişinin 2008 yılından bu yana hem ulusal hem uluslararası arananlar listesinde olduğu tespit edildi. 2013 yılında ise mahkeme kararıyla 'ölü' olarak kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

''TAMAMEN İZOLE HAYAT YAŞAMIŞ''

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, adamın Rusçuk (Ruse) kentinden olduğunu belirlediklerini açıkladı:

"Görünüşe göre bu kişi yıllardır dağda tek başına, tamamen izole bir hayat yaşamış. Görevlilerimizin dikkatli çalışması sayesinde kimliği tespit edildi."

İnterpol'ün peşinde olduğu kişi 17 yıldır kayıp, 12 yıldır 'ölü' olarak biliniyordu! Bulunduğu yer şoke etti

BU KADAR YIL DAĞDA NASIL HAYATTA KALDI?

Adamın bu kadar sene nasıl hayatta kalmayı başardığı bilinmezken bölge halkı senelerdir dağlarda tek başına yaşayan gizemli bir kişiden bahsedildiğini söyledi.

Halk Pirin Dağları bölgesinde ayı, kurt, geyik ve kartal gibi çok sayıda vahşi hayvanın olduğunu buna rağmen kayıp kişinin nasıl senelerce hayatta kaldığına anlam veremedi.

Adam hakkında savcılık soruşturma başlattı.

