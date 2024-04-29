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29 Nisan 2024 22:30 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 22:36

5 ilde suç örgütüne darbe: Çok sayıda tutuklama var!

"Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u tutuklandı. "Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü Kastamonu Adliyesine getirildi.

5 ilde suç örgütüne darbe: Çok sayıda tutuklama var! - 1. Resim

14’ÜNE ADLİ KONTROL ŞARTI

Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu öğrenildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden S.T, C.G, E.Ö, M.B, S.Y, E.K, İ.P, M.M.Y, B.Y. ve C.Y. tutuklandı, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ilde suç örgütüne darbe: Çok sayıda tutuklama var! - 2. Resim

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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