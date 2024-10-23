5 ismin içinde kayboldu! Kendine dava açmak zorunda kaldı: Her şey tek hatayla başladı

23 Ekim 2024 13:01 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:03

Antalya'da kimliği çıkarılırken ismi yanlış yazılan Ersin Akbaş, hayatı boyunca 5 farklı isimle anılmaya başladı. Okulda, askerlikte ve iş hayatında oldukça zorluklar yaşayan Akbaş, emekli olmak isterken yine bir isim engeliyle karşılaştı. Akbaş, “5 ismin içinde kayboldum gittim. Kendimi bulmak için kendime tespit davası açtım. Mağdurum, sesimin duyulmasını istiyorum” dedi.

Antalya​'da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş, doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazıldı. Çok geçmeden hata düzeltilse de hatalar zinciri peş peşe gelmeye devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş'ın ikinci diploması da Ergin olarak çıkarıldı. Ersin Akbaş, iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yaptı, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı. Akbaş, bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak kendini tabir ettiği Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü.

BİR KAYDA ULAŞILAMADI: MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş ve avukatı, Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı. Zonguldak SGK'ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, Ersin Akbaş'ın yanında çalıştım dediği annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtilerek bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

"KENDİMİ BULMAK İÇİN KENDİME DAVA AÇTIM'

"Kendimizi bulmak için kendimize tespit davası açtık" diyen Ersin Akbaş dava çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu. Bu tespitin yapılmasının çok önemli olduğunu, bununla birlikte sigorta kayıtlarından tespit dilebileceğini ve emekli olabileceğini kaydeden Akbaş, “1984 yılında annem Şerife Akbaş'ın yanında Ersun ismiyle sigortalı olarak çalışıyordum. Annemin kaydı da yok ortada. O da bulunamıyor. Askere 1986 yılında Ersin Akbaş olarak gittim, askerden geldim ikinci kez askere bu sefer 1990 yılında Ersün Akbaş olarak tekrar alındım. Yaptığımı söylememe rağmen kayıtlar görünmediği için tekrar yapmak zorunda kaldım. Ben suçluysam idam edilmeye razıyım. Çaycuma Askerlik Şubesi ya da vergi dairesindeki evraklara bakılsa her şey çözülecek. 59 yaşındayım, emekli de olamıyorum” dedi.

"5 İSMİN İÇİNDE KAYBOLDUM GİTTİM"

Çok mağdur olduğunu dile getiren Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“5 ismin içinde kayboldum gittim. Ersün Akbaş'ın 1984 yılında sigortası var, 1991 yılında devlete vergi de verdim. Şu anki ismim Ersin Akbaş ile vergi mükellefi bendim, Bağ-Kur'luydum, borcumu ödemek için gidiyorum kabul etmiyorlar. Ersin ile Ersün'ü birleştirip emekli olmak istiyorum. Zaten Ersin ismimle 5 bin 330 günüm var benim ama Ersün'e yok. Bunu duyurmadığım insan kalmadı. Yetkililer de duysun lütfen sesimi. Ben ne yapacağım, çok mağdurum. Ersin 2006'da doğmuş. Diğer isimler yaşamış. 3 ismime 1 TC numaram var. Devletime, hükümetime saygım var. Onların bu işi çözeceğini düşünüyorum. Ben gerçekten çok yoruldum.”

"GEREKİRSE DEVLET ARŞİVLERİNDEN KAYITLARI İSTEYECEĞİZ"

Akbaş'ın avukatı Nuray Ertem de geçmişte yapılan hatalar nedeniyle isim ve sigorta karışıklığının önüne geçebilmek adına tespit davası açtıklarını ancak kayıtlara ulaşılamadığı için mahkemenin davayı reddettiğini söyledi. İstinaf yoluna başvuracaklarını aktaran Ertem, “Gerekirse devlet arşivlerinden kayıtları isteyeceğiz. İsimler tespit edilemediği için sigortası da tespit edilemiyor çünkü farklı kişi görünüyor ve farklı sigortalar çıkıyor. Belirli bir tarihlerde Ersun olarak başka tarihlerde de Ersin olarak sigorta girişleri çıkıyor ancak ikisi birleştirilemiyor” dedi.