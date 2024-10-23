Ünlü fenomen Mersinli Cihangir'i zorla uyuşturucuya başlattılar! Ekipler harekete geçti

23 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:10

Uyuşturucuya alıştırılan ünlü fenomen "Mersinli Cihangir" için emniyet güçleri harekete geçti. Polis ekipleri tedavi almayı isteyecek zihinsel durumda olmayan fenomeni tedaviye götürdü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Röportaj Adam ismiyle sosyal medyada fenomen olan Mahsun Karaca​, yaptığı paylaşımla Mersinli Cihangir adıyla tanınan Cihangir Göktaş'ı n uyuşturucuya başlatıldığını söyledi. Mahsur Karaca, Mersinli Cihangir'in madde bağımlısı olduğunu ve tedavi isteyecek zihinsel durumda olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım​ istedi.

"CİHANGİR ABİYİ UYUŞTURUCUYA BAŞLATMIŞLAR"

Ziyaretinde Cihangir Göktaş ile bir fotoğrafını paylaşan Mahsun Karaca, “Cihangir abiyi uyuşturucuya başlatmışlar. Kendisi tedavi almayı isteyecek zihinsel durumda değil. Acilen birinin destek olması lazım.” notunu düştü. Göktaş'a yardım edilmesi için belediyeyi ve valiliği de etiketlerine ekledi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Karaca'nın çağrısıyla ekipler harekete geçti. Mersinli Cihangir'i bulan ekipler kendisiyle konuşarak tedavi olmaya ikna etti.