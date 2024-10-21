Mahsun Karaca çağrıda bulundu: Cihangir Göktaş'tan üzen haber! "Ankara beni bulsun" sözleriyle tanınmıştı

21 Ekim 2024 22:34 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 23:07

Sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla hafızalara kazınan, "Mersinli Cihangir" adıyla ünlenen Cihangir Göktaş'tan üzen haber geldi. Röportaj Adam ismiyle tanınan fenomen Mahsun Karaca, Mersin'de ziyaret ettiği Cihangir Göktaş ile fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu. İşte Cihangir Göktaş'ın son durumu...

Röportaj Adam ismiyle sosyal medyada fenomen olan Mahsun Karaca, Mersinli Cihangir adıyla tanınan Cihangir Göktaş'ı memleketinde ziyaret etti. Mahsur Karaca, Cihangir Göktaş'ın çevresi tarafından madde bağımlısı haline getirildiğini ve kendisinin bunun farkında olmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

"TEDAVİ ALMAYI İSTEYECEK ZİHİNSEL DURUMDA DEĞİL"

Ziyaretinde Cihangir Göktaş ile bir fotoğrafını paylaşan Mahsun Karaca, “Cihangir abiyi uyuşturucuya başlatmışlar. Kendisi tedavi almayı isteyecek zihinsel durumda değil. Acilen birinin destek olması lazım.” notunu düştü. Göktaş'a yardım edilmesi için belediyeyi ve valiliği de etiketlerine ekledi.