Cristiano Ronaldo'nun annesinden Mahsun Karaca paylaşımı! Röportaj Adam cevabıyla sosyal medyayı salladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 20:15 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 20:15
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye-Portekiz maçında çekilen fotoğrafın karesinde yer alan 'Röportaj adam' Mahsun Karaca sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Ronaldo'nun annesi Aveiro, Ronaldo'nun babasına benzetilen Mahsun Karaca'yı paylaştı. Karaca ise sosyal medyadan paylaşıma cevap verdi.
EURO 2024 F Grubunda A Milli Futbol Takımımız ikinci maçında Portekiz ile BVB Stadyumu’nda karşılaşmıştı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun maç esnasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.
Türkiye-Portekiz maçınız izlemek için Almanya’ya giden Adanalı ünlü fenomen Mahsun Karaca, Cristiano Ronaldo'nun olduğu fotoğrafın karesinde yer aldı. Dünyaca ünlü siteler Mahsun Karaca’yı Ronaldo’nun babasına benzetti.
RONALDO'NUN ANNESİNDEN O FOTOĞRAFA CEVAP
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro TikTok hesabından Ronaldo'nun babasına benzetilen Mahsun Karaca'yı paylaştı.
KARACA'DAN CEVAP
Karaca ise paylaşımla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam"
Kaynak: tgrthaber.com