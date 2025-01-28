5 milyon liralık dev vurgun! Tarım arazisi çetesine operasyon

28 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:28

İstanbul başta olmak üzere 13 farklı ilde tarım arazilerine çökerek 5 milyar lira vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 aylık teknik takip sonucunda hakkında gözaltı kararı verilen aralarında bir tapu müdürü ve bir muhtarın da olduğu 48 şüpheli yakalandı. Çetenin, mal varlığına tedbir konuldu.

Usulsüzlük yaparak vatandaşı mağdur edip dev vurguna imza atan çete bu kez faka bastı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya'nın da aralarında olduğu 13 farklı ilde toplamda 54 bölünemez durumdaki tarım arazilerine çöken çeteyi çökertti.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Organize suç örgütü lideri, yönetici, üyeleri ile 1 Tapu Müdürü, 1 Muhtar olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

6 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Savcılığın soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık süre zarfında fiziki ve teknik takip yapıldı. Şüphelilerin bu bölünemez statüdeki tarım arazilerini, çeşitli illerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürdüğü saptandı.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Ayrıca, tarımsal üretim ve verimlilik açısından da kamu zararına sebebiyet verdikleri, satışını yapmak sureti ile haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Koruma altında olan tarım arazilerini usulsüz bölünmesi talebinde bulunan 19 avukat ve bazı yargı mensupları hakkında da ihbar ve soruşturma izni istendiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

48 şüpheliye yönelik gözaltı kararının verildiği soruşturmada, suçtan kazanıldığı düşünülen yaklaşıl 5 milyar değerindeki malvarlığına tedbir konuldu.