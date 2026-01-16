5 şehirde tefecilere darbe indirildi! Şüpheliler gözaltında

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

Ekipler, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü şekilde "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 5 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 9 kişinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan olaya ilişkin tahkikat işlemleri devam ediyor.