Erkeklere 'bal' tuzağı! Hepsi bir bir ağa düştü: Mağdurlara tehdit ve darp

Ankara'da sosyal medya üzerinden kurulan "bal tuzağı" yöntemiyle erkekleri dolandıran çeteye 'Figür' operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanlarına davet ettikleri erkeklere fahiş hesap çıkaran 19 zanlı operasyon kapsamında yakalandı.

Erkeklere 'bal' tuzağı! Hepsi bir bir ağa düştü: Mağdurlara tehdit ve darp
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 08:57

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "figür operasyonu" düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları erkekleri belirlenen eğlence mekanlarına davet ettikleri, burada mağdurlara fahiş tutarlarda hesap çıkarıldığı belirlendi.

HEM PARALARINI ALDILAR HEM DARP ETTİLER

Hesaplara itiraz eden mağdurların tehdit edildiği ve darbedildiği, paraların ise nakit, POS cihazı ya da banka transferi yoluyla tahsil edildiği tespit edildi. Şüphelilerin bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize ettiği belirlenen mekan sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

