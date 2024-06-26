5 yaşındaki çocuğu istismar etmişti! Duygu Özgül'ün annesi kızını savundu 'Öpmesinde sıkıntı yok ama keşke...'

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşımlar yapan Duygu Özgül Kalebayır isimli kullanıcının 2 yıl önce çekilen videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu. 5 yaşındaki kuzenini dudağından öpen ve ilginç hareketlerde bulunan Kalebayır, gelen tepkiler sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günlerdir konuşulan olayın ardından aileden ilk kez açıklama geldi.

"HERKES GİBİ BANA DA DEĞİŞİK GELDİ, ÇOK SEVDİĞİNDEN OLABİLİR"

Olayın yankıları sürerken Ekol TV'ye konuşan taraflardan çarpıcı açıklamalar geldi. Ö.H.N. isimli küçük çocuğun babası Coşkun Nadir, yeğeninden şikayetçi olmayacağını belirtti, şöyle konuştu:

"Psikolojik olarak etkilendik. Olayın bu boyutlara varacağını tahmin edemedik. Benim yeğenim, yeğenim. O bahsettiğiniz insan benim yeğenim. Ben kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum ki onun. Onda bir art niyet aramıyorum, arayamam. Basın zaten her tarafta paylaşmış. Belki bu olay hani bu kadar abartılacak bir olay değil. Devletin kanunları belli. Video yayıldıktan sonra gördüm. Herkes gibi bana da değişik geldi tabii. Benim çocuğum zaten orada çok küçük. Hani o video çok eski. Şu anki fiziki durumuna göre çok küçük zaten benim çocuk. Ben onu videoda gördüğüm kadarıyla. Attırır mıydım ben onu videoyu görmüş olsam. Çocuk zaten küçük. 2 yaşında o zaman. Benim tahminime göre benim oğlum orada 2 yaşında. Tahminime göre yani orada fiziki durumunda gördüğüm kadarıyla 2 yaşında. Bilemedin 3 yaşında. Orada konuşmuyor. Benim oğlum 5 yaşında konuştu ya. Geç konuştu geç. 5 yaşında konuştu benim oğlum. Oradaki mimikler yanlış olduğu için. Belki de çok sevdiği için olabilir.

"DUYGU'DAN BEN NASIL ŞİKAYETÇİ OLABİLİRİM"

Belki de gerçekten ruh hali bozuk olduğu için olabilir. Bu çocuk zaten anasız babasız büyümüş bir çocuk. Ben ruh halini bilemem. Duygu’yu annesi büyüttü, dedesi büyüttü. Babası yoktu. Babası çocukken şiddete maruz kaldı çocuk babası tarafından. Dedesi gitti aldı babasından. 15, 16 yaşına kadar dedesi büyüttü. Yani sıkıntılarla bu yaşına gelmiş bir çocuk Duygu. Duygu çok zeki bir çocuk. Çok da efendi bir çocuk. Ben şahsen ilk gördüğümde ne bileyim mimiklerinden rahatsız oldum herkes gibi. Keşke o mimikleri yapmasaydı. Keşke öpmüş olabilir, öpeydi bir sıkıntı yok ama mimikleri yaptığı için milletin kendine yani şey yaptı istismar olarak algılattı herkese. Yoksa ben Duygu’dan kesinlikle böyle bir şey beklemem, düşünmem. Duygu’dan ben nasıl şikayetçi olabilirim. Ben olamam şikayetçi. Olmuş. Bu videoyu çekmiş. Elimde büyüyen bir çocuk."

"ÇOCUĞUMUN ART NİYETİ YOK"

Duygu Özgül'ün annesi Müjgan Nadir de kızının videoları neden yüklediğini açıkladı, şunları söyledi:

"Videoyu çektiği zaman bende yanındaydım. Dayısı da yanındaydı. Yengesi de yanındaydı. 2 sene önce çekildi. Duygu kuzenleriyle her zaman bir araya geldiğinde video çeker yani. O yüzden hiçbir art niyet de yok yani çocuğumun. Sadece sevgisinden yani. Onun dışında kötü hiçbir niyeti yoktu çocuğumun. Videoyu yeni yüklemesindeki sebebi anlatayım ben size. Daha önceki TikTok hesabı kapatıldığı için eskisi durduğu için yeni videolar atmaya hesabını tekrardan yani güncellemeye çalıştı. Duygu’nun amacı oydu yani. Biz çok kötü durumdayız şu anda yani ailesi olarak hiç böyle bir şey beklemiyorduk ve çok saçma bir olay yüzünden benim kızım şu anda suçsuz bir şekilde içeride.

Çocuk kendi eline doğdu benim çocuğumun. Kucağında doğduğu gün resimleri bile var Ö.H’’nin benim kızımda yani. Küçüklük resimleri. Onun gibi kaç tane videosu var Duygu’nun elinde. Duygu onu bir art niyetle yüklememiş onu oraya. Kötü bir düşünceyle yüklemedi yani. Öyle bir düşünce olsa yüklemez.

"VİDEODA BİR GARİPLİK VAR"

Videoda gariplik var. Videonun yarısı kesik. Devamında Duygu mesela diyor ki yani hani ya tükürüklerin ağzıma bulaştı Ö.H’ye işte. Onu bile yalattın bana diyor yani. Telefonuna zaten el konuldu. Duygu 1 yaşında ben babasıyla ayrıldım. Duygu 1 yaşındaydı. Babası beni aldatarak Duygu’yla bana şiddet gösterdi. Ve benim babam, dedesi bize sahip çıktı. Duygu’yu ben kendim tek başıma büyüttüm bu günlere getirdim.

Bizim alnımız ak. Benim kızımın her zaman arkasındayım. Alnımız ak bizim. Dimdik ben buraya çıktım. Her zaman da kızımın arkasındayım. Dayısı, yengesi şikayetçi mi? Hayır, hayır. Onlar da ifadelerini verdiler. Ö.H’ de ifadesini verdi. Pedagogdan geçti. İşlemleri yapıldı ve Duygu ondan sonra mahkemeye çıktı. Dayısı orada değildim diyor ama o anda dayısı zaten çocuklarla ilgilenmiyordu ki. Bizim evimiz yakındı kardeşimle. Biz sabah, öğle, akşam, gece yarılarına kadar beraberdik. Biz Ürgüp’e gelmeden önce. Duygu baba sevgisi görmemiş bir çocuk olduğu için Ö.H’ye çok farklı. Duygu’nun sevgisi bilmiyorum Ö.H’ye çok farklı. Mesela ben annesiyim beni o kadar öpmez. Benim kızım suçsuz. Benim kızımın hiçbir suçu yoktur. Benim kızımın sadece tek suçu babasız olması, sevgisiz büyümesi. Başka hiçbir şey değil.

"DİPLOMA BEKLERKEN HAPİSHANEYİ BOYLADI"

Benim kızımın şu anda hem Tekvando diplomaları var. Direksiyon eğitmeni. Ayrıyeten de kendisi üniversiteyi bitirdi. Ameliyathane hizmet hemşiresi. Çocuğum diplomasını bekliyor yani bekliyordu ki kendisi hapishaneyi boyladı. Hastaneye girecekken hapishaneye girdi benim çocuğum. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Benim çocuğum suçsuz. Lütfen o parmaklıklar ardından benim çocuğumu çıkarsınlar. Çok kötü yorumlar yapıyorlar, yapmasınlar. Bir annenin de ahını ve bedduasını almasınlar."