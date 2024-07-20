5 yıldızlı oteldeki ilginç protestoya yönetimden açıklama! Yatağını otelin mutfağına serip yatmıştı

20 Temmuz 2024 13:01 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:10

Yerli turist yurt dışına çıktı, oteller boş kaldı! Konserler bile iptal ediliyor

Yerli turist yurt dışına çıktı, oteller boş kaldı! Konserler bile iptal ediliyor

İlginç olay, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Cenk Bilge isimli bir otel müşterisi, iddiasına göre, konakladığı son güne kadar odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi.

Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen tatilci, sabah saatlerinde çok ilginç bir protestoya imza attı.

Odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu olan restorana seren Cenk Bilge yatağa uzandı.

"SADECE 4 SAAT ÇALIŞMADI BAŞKA ODA VERDİK"

Konu hakkında açıklama yapan otel yetkilisi, Cenk Bilge'nin kaldığı odasının klimasında herhangi bir sorun bulunmadığını, kaldığı son gün yaşanan teknik aksama sonucu klimasının çalışmadığını ifade etti.

Teknik sorunun yaşandığını gün otelde tüm birimlerinin bulunduğunu söyleyen yetkili, Bilge'ye şikayeti nedeniyle 4 saatliğine kliması çalışan geçici bir oda verdiklerini söyledi.

Ayrıca sorunun birkaç saat içinde çözüleceğinin bilgisini aldıktan sonra kendi odasına geçebileceğini dile getirdiklerini belirtti.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ VEDALAŞTIK"

Otel yetkilisi, teknik aksama nedeniyle birçok odada aynı anda klimanın çalışmadığını belirtirken, Bilge'nin teknik müdürle yüz yüze görüşmek istediğini, teknik müdür ile telefonla görüşebileceğini söylediklerini, müdürün o sırada çatıda teknik sorunla ilgilendiğini kaydetti.

BAKANLIK TUTANAK TUTTU

Problemin öğlen saatlerinde yaşandığını aktaran otel yetkilisi, 4 buçuk 5 saat boyunca klimaların çalışmadığını, konu kapsamında da müşterilerine bilgi verdiklerini belirtti.

Yetkili, “Beyefendi, otelimizde 4 gün süren bir tatil yaptı ve bugün çıkış yaptı.

Dün hiçbir şey yaşanmamış gibi vedalaşarak ayrıldık. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelip gece saatlerinde tutanak tuttular, müşterimizle de görüştüler, müşteri bulunmayan odaları kontrol ettiler” diye konuştu.