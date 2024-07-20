Tatilde otelin kliması çalışmayınca yatağını restorana attı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 04:40 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 04:47
Antalya'da her şey dahil konseptli otelde tatil yaparken klima sorunu çözülmeyince otel yönetimini protesto etmek isteyen tatilci yatağını restorana götürerek eylem yaptı.
Antalya'ya tatile giden bir Türk vatandaşı aşırı sıcaklara rağmen çözülmeyen klima sorunu sonrası çareyi ilginç bir protesto düzenlemekte buldu. Yöneticilere derdini anlatmak isteyen müşteri talebinin reddedilmesi üzerine yatağını otelin yemek salonuna sererek tepkisini gösterdi.
İlginç eylemi ses getiren müşterinin o anları yerli ve yabancı turistler tarafından kaydedildi.
Protestoyu düzenleyen kullanıcı, yemekhanede yaptığı eylemden kısa bir süre sonra otel yönetimi tarafından sorununun çözüldüğünü belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com