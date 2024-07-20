Tatilde otelin kliması çalışmayınca yatağını restorana attı

20 Temmuz 2024 04:40 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 04:47

Kırmızı listedeki kanguru faresi Türkiye'de görüldü: Hiç su içmeden yaşayabiliyor

Kırmızı listedeki kanguru faresi Türkiye'de görüldü: Hiç su içmeden yaşayabiliyor

Sadece yumurta kızartıyordu! Bir anda alev aldı, sokağa fırlatınca patlama oldu

Sadece yumurta kızartıyordu! Bir anda alev aldı, sokağa fırlatınca patlama oldu

Antalya'ya tatile giden bir Türk vatandaşı aşırı sıcaklara rağmen çözülmeyen klima sorunu sonrası çareyi ilginç bir protesto düzenlemekte buldu. Yöneticilere derdini anlatmak isteyen müşteri talebinin reddedilmesi üzerine yatağını otelin yemek salonuna sererek tepkisini gösterdi.

İlginç eylemi ses getiren müşterinin o anları yerli ve yabancı turistler tarafından kaydedildi.

Protestoyu düzenleyen kullanıcı, yemekhanede yaptığı eylemden kısa bir süre sonra otel yönetimi tarafından sorununun çözüldüğünü belirtti.