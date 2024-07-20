Kırmızı listedeki kanguru faresi Türkiye'de görüldü: Hiç su içmeden yaşayabiliyor
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 03:26 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 03:31
Adıyaman'da Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan kanguru faresi görüldü. Vatandaşlar onu fark edince cep telefonuna sarılarak kayıt altına aldı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü civarında vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İKİ AYAK ÜZERİNDE YÜRÜYEBİLİYOR, HİÇ SU İÇMEDEN YAŞIYOR
Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı