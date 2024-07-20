Kırmızı listedeki kanguru faresi Türkiye'de görüldü: Hiç su içmeden yaşayabiliyor

20 Temmuz 2024 03:26 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 03:31

Sadece yumurta kızartıyordu! Bir anda alev aldı, sokağa fırlatınca patlama oldu

Sadece yumurta kızartıyordu! Bir anda alev aldı, sokağa fırlatınca patlama oldu

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü civarında vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İKİ AYAK ÜZERİNDE YÜRÜYEBİLİYOR, HİÇ SU İÇMEDEN YAŞIYOR

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.