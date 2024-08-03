50 dereceye ulaşan sıcaktan bunalan Adanalı: 'Bu sıcağı Allah'a havale ediyorum'

03 Ağustos 2024 14:50 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:54

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Meteorolojinin hava sıcaklığını 34 derece olarak belirlediği kentte, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklara akın ederken, çocuklar ise serinlemek için sulama kanallarına akın etti.

"KALP HASTASIYIM, MECBURİYETTEN ÇALIŞIYORUM"

Sıcaklarda çalıştığını ve kalp hastası olduğunu söyleyen 67 yaşında Faruk Yokuş, “Her sene böyle yanıyoruz, bu sene daha kötü oldu. Hissedilen sıcaklıklar hemen hemen 50 dereceyi buluyor. Kalp hastasıyım iki defa kalp krizi geçirdim ama mecburiyetten bu sıcaklarda çalışıyoruz” dedi.

"BU SICAĞI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Havaların sıcaklığından şikayetçi olan Mehmet Abdullah Öztürk isimli vatandaş ise, “İki türlü sıcak var bir dışarının sıcağı bir de evin sıcağı. Burası da sıcak yanıyoruz burada. Bu sıcağı Allaha havale ediyorum. İnşallah sıcağı götürür de soğuğu getirir. Günde en az 2-3 litre su içiyoruz. Mecburiyetten burada oturuyoruz gidecek bir yaylamız yok emeklilerle beraber burada zaman geçiriyoruz” diye konuştu.

"ADANA'NIN SICAĞINDAN BIKTIK"

Kayseri'den geldiğini ve 30 yıldır sürekli Adana'ya git gel yaptığını ifade eden Metin Ülger, “Ben dün Kayseri'den geldim, Adana'yı çok iyi bilirim fakat ben böyle bir sıcak görmedim. Eyyam-ı Bahur sıcakları bizim oralarda yok Adana'ya gelmiş valla çok rahatsız ediyor, bu akşam geri Kayseri'ye döneceğim.

Adana'nın sıcağından bıktık, bizim oralar buz gibi, sıcaklar bizim oralara gelmiyor. 30 yıldır gelir giderim böyle bir sıcak görmedim. Klimalar sürekli çalışmaktan ayda 2-3 bin lira geliyormuş buradakilere, biz bedavadan yaşıyoruz demek ki Kayseri'de” dedi.