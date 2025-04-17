55 bin hükümlüye kısmi af çıkacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 55 bin hükümlüyü ilgilendiren kısmi af ile ilgili iddialara cevap verdi. Tunç, "Af söz konusu değil" diyerek iddiaları yalanladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç uzun süredir gündemde olan "af" meselesine dair önemli bir açıklama yaptı. 55 bin hükümlüyü ilgilendiren kısmi af ile ilgili iddiaları yalanlayan Tunç, "Af hususu yanlış bir anlaşılma" ifadelerini kullandı.

"AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç "Af hususu yanlış bir anlaşılma. Düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de yok. 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor" açıklamasında bulundu.