55 yaşındaki kadının boyu bir günde 5 santim uzadı

18 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:22

Vücudunda geçmek bilmeyen ağrılar ve sol ayağındaki kısmı felç nedeniyle Özel Amasya Kolmed Hastanesi’ne başvuran hastaya bir dizi tetkik yapıldı. Skolyoz tanısı konulduktan sonra ameliyata karar verildi.

Omurgasında oluşan eğriliği başarılı bir operasyonla düzeltilip sağlığına kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Çakıcı, “Yol yürüyemez, yemek yapamaz, küçük bir poşet bile taşıyamaz haldeydim. İyice kamburlaşmıştım. Eskiden 1,72 olan boyum 1,67’lere kadar düşmüştü. Şu an yine aynı boydayım. Boyum 4,5 santim uzadı” dedi.

ERTESİ GÜN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Omurgada eğrilik ve duruş bozuklukları ile oluşan skolyoz rahatsızlığı tanısı koyduğu hastasının ameliyatını yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Önder Taşkın, “Hastamızı 8 saat süren ameliyatın ertesi gün yürüttük. Ayağındaki kuvvetsizlik çok hızlı bir şekilde düzeldi. Artık yürüyebiliyor. Ayakta uzun bir süre kalabiliyor” diye konuştu. Taşkın, benzer sağlık problemleri olanların alanlarında uzman doktorlara başvurmalarını istedi.