İpini koparan 1 tonluk boğa dehşet saçtı!

18 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:48

Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1 tonluk kurbanlığa ortak olan 5 kişi, boğayı elektrik direğine bağlayarak kesmek istedi. Ancak yere yatırmak isterken boğanın sağa sola saldırması sonucu halat koptu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Boğa halatın kopmasıyla çevredeki vatandaşların olduğu yere yöneldi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, boğa önüne geçen bir kişiye zarar verdi. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğa zor olsa da zapt edilerek kesilmek üzere yeniden halatla bağlandı.